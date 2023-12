Katarina i Darko Lazić o prinovi i braku: Oduvek sam maštao o tome

Darko Lazić je izgovorio sudbonosno "da" ove godine u avgustu i zakleo se Katarini na vječnu ljubav.

Darko Lazić i Katarina su napravili ogromnu gala svadbu, o kojoj se i danas priča.

Kako je ovaj poznati bračni par rekao, ova godina im je bila puna lijepih uspomena i sjećanja, lijepih stvari i puno ljubavi.

"Definitivno je naše venčanje nešto što je obeležilo ovu godinu. Naravno, obeležiće i mnogo više od godine", rekla je Kaća, dok se Darko našalio na svoj račun:

"Jedino ako se ponovo ne razvedem do Nove godine, pa oženim ponovo. Ja sam u proteklom periodu dosta radio, ali eto, ostvario sam želju koju sam čekao sve ove godine. Oduvek sam maštao o tome da napravim svadbu jer sam pevao na silnim svadbama, a nikako da napravim svoju. To je za mene zaista poseban doživljaj, a ako me pitate za lični uspeh, ja se od moje supruge ne razdvajam. Sve što radimo, radimo zajedno i sve zajedno obeležavamo".

Darko je onda progovorio i o skandalima koji su ga godinama pratili.

"Javnost priča svašta o meni godinama. Ništa me više ne čudi, samo još čekam da krene da se priča da sam trudan, samo još to o meni nisu rekli", odgovorio je on u svom stilu, a onda je otkrio da li se Katarina navikla da bude pod budnim okom medija.

"Uklopila sam se. Više se ne nerviram ni oko čega što čujem o Darku ili o nama. Zapravo, ne mogu da kažem da sam se pre nervirala, ali je znalo da me iznenadi, a sada se više ni ne obazirem. Odjednom su moje ime, moja porodica i prijatelji, naravno pored Darka, postali interesantni javnosti. Odjednom slava, ali pre nego što sam se pomirila sa Darkom dosta sam razmislila o svemu tome, tako da sam ušla spremna u to".

Darko i Katarina ne kriju koliko su srećni i zaljubljeni kao i prvog dana, te su otkrili da bi voljeli da se ostvare u ulozi roditelja.

"Ako Bog da, to se ne planira, ali bismo baš voleli", priznao je Darko i dodao:

"Generalno ne planiramo ništa, puštamo da život sve vodi svojim tokom onako kako treba. Kad god sam u životu nešto planirao, to nije ispalo kako treba", rekao je on za Blic.

