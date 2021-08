Kćerka Džej Lo na meti kritika

Američka glumica i pjevačica Jennifer Lopez plijeni pažnju gdje god se pojavi. Kada je u pitanju njena kćerka stvari su malo drugačije.

Već neko vrijeme njena kćerka, Ema je na meti kritika. Ema se voli oblačiti u široke stvari, te baš i kako se i vidi na fotografiji ne brine o svom izgledu, za razliku od većine djevojaka njenih godina. Nedavno je kosu ofarbalu u plavu boju. Na društvenim mrežama su se pojavili negativni komentari korisnika koji ne podržavaju da kćerka Džej Lo izgleda ovako.

Na žalost, ima mnogih koji sude i gledaju ljude kroz fizički izgled, ali, neki ne znaju kako je Ema sa 13 godina već napisala vlastitu knjigu "Lord help me", što je itekako pohvalno i vrijedno pomena, te radi na novoj knjizi za djecu.

Ema posjeduje i muzičke sposobnosti, pa tako je nastupila i na "Super Bowlu" zajedno sa mamom i Šakirom, a izvodile su pjesmu "If Aint Got You", tada je pohvalila i Ališa Kis. Uz to aktivna je i u humanitarnom radu, međutim, neke stvari će uvijek biti u sjeni onoga što je svijetu mnogo važnije, a to je odjeća, izgled, frizura.