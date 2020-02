Kćerka Dženifer Lopez zvijezda Superboula

Popularne pjevačice Šakira i Dženifer Lopez bile su zvijezde Superboula ove godine, ali ona koja je ipak ukrala pažnju bila je jedanaestogodišnja kćerka Dženifer Lopez, Eme Muniz.

Djevojčica je nastupila na sceni zajedno sa mamom i njenom koleginicom, kao dio dječjeg hora koji je pjevao "Let's Get Loud". Osim toga, Eme je imala i solo nastup, pjevajući pjesmu Brusa Springstona "Born in the U.S.A.", a koju je njena majka obradila.

Njen otac, a bivši muž Dženifer Lopez, Mark Antoni nije krio ponos povodom nastupa svoje kćerke, pa je na Tvitteru napisao: "Eme, tata je tako ponosan na tebe. Ti si moje srce i ja sam zauvijek tvoj".

Foto: Tanjug/AP

Eme ima brata blizanca Maksa, koji je zajedno sa Dženiferinim vjerenikom Aleksom Rodrigezom bodrio sestru i majku.

Ovo nije njen prvi muzički nastup. Prošle godine oduševila je mnoge kada je zapjevala pjesmu Ališe Kiz "If I Ain't Got You", i redovno je pratila majku na njenoj pjesmi "Limitless". Ipak, njen nastup na poluvremenu Superboula je najveći do sad, što sugeriše da bi mala Eme mogla napraviti muzičku karijeru, baš poput njene mame.