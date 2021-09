Kćerka Isidore Bjelice plijeni osmijehom

​Vila Evanđelina Pajkić, kćerka pokojne spisateljice Isidore Bjelice i Nebojše Pajkića, ove godine je napunila 19 godina i izrasla u pravu ljepoticu, a mnogi je, očekivano, porede sa majkom.

Vila je objavila nekoliko fotografija na svom Instagramu, na kojima je uživala na brodiću sa blagim osmijehom na licu.

Ono što je mnogima zapalo za oko je nevjerovatna sličnost između nje i pokojne Isidore.

"Ista mama", "Neverovatna sličnost", "Imaš maminu energiju i autentičnost, vidi se", "Nedostaje mi Isi, pa pratim Vilu", "Lepotica još lepšeg srca, mama je ostavila najlepše tebi", samo su neki od komentara na Instagramu.

Jedno je sigurno, osim izgleda, Vila je od majke naslijedila i kreativnost. Trenutno studira dizajn i kako je sama rekla u jednom intervjuu, za sada joj ide dobro i prezadovoljna je profesorima i nastavom.

"Umetnički sam tip, odmalena me je najviše zanimalo crtanje. Moji roditelji su to rano primetili, bili su svesni da se u većini školskih predmeta neću pronaći. Čekali su da dođe vreme za studije i da napokon počnem da se bavim stvarima koje mi dozvoljavaju da se izrazim onako kako želim."

"Mama mi je i pronašla fakultet na kom trenutno studiram. Uvek me je podržavala. Savetovala me je da budem svoja i slobodna. Htela je da se bavim onim što me čini srećnom, a to što sam izabrala da se bavim dizajnom naročito joj je prijalo. Radovala se što je prenela na mene ljubav za umetnost i modu", rekla je Vila ranije za Hello magazin.

