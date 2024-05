Kćerka Zdravka Čolića pokazala dečka (FOTO)

Una Čolić uživa u ljubavi sa izvjesnim momkom kojem nije željela da pokaže lice, ali se po zajedničkim kadrovima jasno vidi da maksimalno uživaju.

Oni su se uputili na romantično putovanje, u Sloveniju pa u Italiju, a Una je pokazala kako se voze na motoru, a zatim je oduševila i kadrovima lokacije na kojoj su.

Una ima 22 godine, a Čola pored nje ima i mlađu nasljednicu Laru.

“Lijepo je da čovjek u kasnijem dobu dobije djecu. To je sada Božija stvar. To je više kako čovjek živi svoj život i kako se nešto desi. Ponosan sam na svoju malu porodicu, šmizle, dvije devojčice, sada već djevojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritikuje, ali to je tako. Sa druge strane, ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu malo da se uozbiljim. Uglavnom popustljiv sam”, rekao je pjevač jednom prilikom i dodao da ograničenja uvijek moraju da postoje, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.