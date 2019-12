Kćerka princeze Jelisavete tvrdi: Mama je bila u vezi sa Kenedijem

​Kristina Oksenberg (56), kćerka princeze Jelisavete Karađorđević, rođaka britanske kraljevske porodice i sestra holivudske glumice Katarine Oksenberg, podigla je buru nakon objavljivanja memoara u kojima je otkrila neke pikantne i šokantne detalje iz života njenih roditelja.

Njeni članci izlaze četvrtkom i nedjeljom na sadržajnoj platformi Patreon. Tokom proteklih šest mjeseci otkrivala je tajne sa svoje A-liste, na kojoj se nalaze porodica Kenedi, filmske zvijezde i članovi kraljevskih porodica.

Kristina je pisala o braku svoje sestre sa producentom Robertom Evansom, koji je trajao devet dana, a posljednji tekstovi odnose se na Gislejn Maksvel i Džefrija Epstajna, ali i na navodnu afere njene majke princeze Jelisavete sa Džonom F. Kenedijem.

"Mama je princeza iz zemlje koja više ne postoji. Tata je preminuo 2010. godine, bio je Jevrejin iz Bruklina. Radio je u industriji odjeće i bio je prvi koji je na masovno tržište donio odjeću za materinstvo, što je bilo veoma pametno", rekla je Kristina za magazin "Town and country" (T&C).

Kako je rekla, i majka i otac imali su puno afera i bili su veoma nevaljali.

"I mama i tata su se ponašali veoma loše. Moja mama je imala aferu sa Džonom F. Kenedijem dok je bila trudna sa mnom i svi su znali za to. To je bilo veoma javno, a to što je radila bio je prst u oko Hauardu, koji se zezao okolo. Kao princeza uspela je da ga nadmaši i dobije predsednika", dodala je Kristina Oksenberg.

Otkrivanje tajnih dokumenata o ubistvu američkog predsjednika Džona Ficdžeralda Kenedija očekuje se danas, ali eksperti smatraju da najvjerovatnije neće sadržati neka velika otkrića ili zaustaviti teorije zavjere o tom zločinu.

Kenedi je umro vjerujući da je Kristina njegova ćerka?

Oksenberg je otkrila još pikantnih detalja, među kojima je i reakcija njenog oca nakon što je saznao za aferu. Kako je rekla, otišao je u Vašington sa pištoljem.

"Predsjednik Kenedi je u međuvremenu umro vjerujući da sam ja njegova kćerka", istakla je ona.

Takođe je rekla Vorenu Bejtiju da je moguće da i jeste njegova kćerka.

Kristina Oksenberg je, inače, otuđena od svoje majke princeze Jelisavete, kao i od sestre Katarine. Brak njihovih roditelja trajao je samo šest godina. To je bio prvi od tri braka njene majke (koja je takođe bila vjerena i za Ričarda Bartona 1974. godine, između njegovih brakova sa Elizabet Tejlor) i jedan od pet njenog oca Hauarda Oksenberga.

Princeza Jelisaveta je, upitana da prokomentariše tvrdnje svoje kćerke, za T&C kratko odgovorila da je ponosna na svoju dkecu i njihova dostignuća.

"Kristina je veoma pametna, dobar pisac i savršena je za marketing. Zna kako da kombinuje maštu sa činjenicama i na taj način promoviše svoj blog i priče", napisala je princeza.