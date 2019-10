Kćerke Nataše i Kristine Bekvalac oduševile u modnoj kampanji

...zato sto svaka devojcica jeste mamina princeza...hvala @mihanomomosa @bebakids sto nase devojcice sada upravo tako izgledaju...mi i dalje verujemo u bajke,a vi?Hana i Peca ponosna sam mama i tetka,cestitam ekipici,uzivam,uzivam u ovoj carolijiBozeee koliko lepu decu radjam,reci nemam

A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Oct 5, 2019 at 6:47am PDT