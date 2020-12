Keba: Ne znam šta je sa Severinom

Osim što je godinu iza nas obilježila pandemija virusa korona, obilježile su je i mnoge ljubavi koje su se završile i brakovi koje je zapečatio razvod.

Ipak, čini se da se najviše govorilo o braku Severine i Igora Kojića. Iako nisu zvanično potvrdili da su se razveli, mnogi njihovo ponašanje tumače kao da je ljubavi došao kraj.

Govorilo se i da je pevačica krenula dalje s emotivnim životom, te da je sreću pronašla pokraj Tomislava Voštinića. Ipak, on je to lično demantovao.

"Novogodišnje praznike ću provesti kod kuće, ali sumnjam da će cela moja porodica biti na okupu. Kad me već pitate za Severinu i Igora, pojma nemam šta se u njihovom braku događa. Ne pričam s njima! Niti se trebam mešati u te stvari. Ne čujem se često sa sinom jer on ima puno obaveza, pa često nije kod kuće. Ne znam šta je sa Severinom, nismo o tome razgovarali. Ona je već dugo u Hrvatskoj. Ne znam da li planira dolaziti u skorije vreme, ali to je njena stvar", odgovorio je Severinin svekar za "Srpski telegraf" i još jednom istakao da ne želi da odgovara u ime sina i snaje.

"Moj sin i snajka imaju svoj život. Njih morate pitati hoće li u Beogradu biti za praznike. Ne mogu odgovarati umesto njih jer svakako nisam dobro upućen. Ne znam ni ja", rekao je pjevač.