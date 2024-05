Keba napravio žurku u šminkernici Granda

Pjevač Dragan Kojić Keba napravo je pravu žurku u šminkernici Grand televizije sa kolegama dok su se pripremali za snimanje emisije.

Kada je ugledao Jellenu i Bekija Bekića, Keba nije časio časa, pa je odmah naštimovao svoju gitaru i krenuo da svira, a oni su onda zapjevali.

Podsetimo, Keba je nedavno za Grand govorio o karijeri, a tada je otkrio kojim bi se poslom bavio da nije postao pjevač.

“I da se ne bavim ovom profesijom, da nisam taj što jesam, Bog me je odredio da budem to i to sam od kako znam za sebe i tako će uvek da bude. Da se ne bavim ovom profesijom, da sam doktor što sam voleo da budem, ali na neki način sam doktor za dušu što se muzike tiče ili profesor, to sam isto maštao da budem. Maštao sam da budem vozač lokomotive, voza, svašta nešto”, rekao je Keba.

(Grand.rs)

