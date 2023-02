Kejt Hadson otkrila koju kultnu ulogu joj je "ukrala" Nikol Kidman

Glumica Kejt Hadson gostovala je u podcastu "You're Doing Fine... Just Keep Going". U razgovoru je priznala da nikad nije prežalila što nije dobila glavnu ulogu u filmu "Moulin Rouge" iz 2001. godine.

Na audiciji je bio reditelj Baz Lurman, to joj je bila jedna od najdražih audicija u karijeri, ali ulogu mlade Satine dobila je oskarovka Nikol Kidman. Hadson je tada imala 22 godine i bila je vrlo tužna što je tada 34-godišnja Nikol odabrana za glavnu ulogu.

Smatra da je uloga bila napisana za mladu, 19-godišnju djevojku, ali pretpostavljala je da će Lurman odabrati Nikol jer su bili prijatelji.

"I tako je, naravno, i bilo. Potpuno razumijem jer to je Nikol. Ne može da bude drugačije... Stvarno sam željela tu ulogu", rekla je Kejt, prenosi b92.