Kejt Midlton konačno viđena u javnosti (FOTO)

Nakon brojnih nagađanja, teorija, pisanja o njenoj smrti, Kejt Midlton je konačno viđena u javnosti.

Kejt Midlton je bila u dukserici i helankama, nasmijana, i po svemu sudeći, lijepo raspoložena, i sve to u pratnji princa Vilijama.

Snimak se pojavio samo nekoliko sati nakon što je San pisao o tome kako je Kejt provela subotu u kupovini, a nedelju gledajući svoju djecu kako se bave sportom.

Da li će konačno sve dileme o zdravlju, ali i braku Kejt i Vilijama biti razriješene?

(B92)

Is that really her? Looks nothing like Kate Middleton #KateGate https://t.co/8OmydWO5wD pic.twitter.com/arK38Cz7ca