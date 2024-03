Kejt Midlton objasnila ko je montirao fotografiju nje i djece

Princeza od Velsa priznala je da je ona uredila portret povodom Dana majki i izvinila se "za bilo kakvu zabunu" koju je to izazvalo, piše BBC.

"Kao i mnogi fotografi amateri, povremeno eksperimentišem sa montažom. Željela sam da izrazim svoje izvinjenje zbog konfuzije koju je izazvala porodična fotografija koju smo juče podijelili. Nadam se da su svi koji su slavili imali veoma srećan Majčin dan", rekla je princeza.

Kejt se oglasila nakon što je Udruženje za štampu danas povuklo prvu sliku princeze od Velsa koja je objavljena nakon njene operacije usled tvrdnji da je digitalno izmijenjena.

Britanska nacionalna novinska agencija saopštila je da je "tražila hitno pojašnjenje slike iz Kensingtonske palate" zbog zabrinutosti da je slika izmanipulisana.

PA je jutros otkrila da je povukla sliku "u nedostatku pojašnjenja".

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C