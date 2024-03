Kejt Midlton se pojavila u javnosti (FOTO)

Princeza Kejt Midlton se oporavlja nakon operacije abdomena, a sada je viđena prvi put u javnosti.

Nakon brojnih spekulacija o stanju princeze Kejt i tome što je niko nije vidio nakon operacije, mnogi su se zabrinuli, a dio britanske javnosti je bio i besan jer se o članovima kraljevske porodice ne zna skoro ništa.

Sada se pojavila fotografija Kejt koju su uhvatili paparaci.

Ona je snimljena u blizini Vindzora u automobilu zajedno sa svojom majkom Kerol.

Podsjetimo, ona je posljednji put viđena krajem decembra, nakon čega je saopšteno da se privremeno povlači zbog operacije, prenosi B92.

Pretpostavlja se da se sada i namjerno pojavila, s obzirom na to da su pojedini mediji počeli da spekulišu čak i da je princeza u komi, što se ispostavilo kao netačno.

