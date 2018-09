Kejt Mos saopštila zbog koje izjave najviše žali

"Nema tog ukusa koji je bolji od osjećaja mršavosti", rekla je Kejt Mos prije devet godina i šokirala javnost. Upravo to je i jedna od stvari zbog kojih danas najviše žali, kako je otkrila u novom intervjuu za televiziju NBC.

Tada sam živjela s koleginicama i to smo pjevušile kada bismo, na primjer, jele keks", prisetila se 44-godišnja manekenka i naglasila da danas više ne vjeruje u tu mantru, kao i da je srećna što vidi da se modna industrija menja u boljem smeru.

"Različitost je danas zastupljenija u modnoj industriji nego tada. Postoji toliko različitih veličina i boja i visina", prokomentarisala je Kejt Mos u intervjuu tokom kojeg se osvrnula i na poziranje u toplesu na početku karijere, kada joj je bilo samo 15 godina.

"Bila sam pod pritiskom. Radila sam s fotografkinjom Korin Dej, kojoj je uvijek bilo draže da me fotografiše u toplesu, iako se meni to od samog početka nije sviđalo. To ne bih dopustila svojoj ćerki", zaključila je Kejt.

Njena 15-godišnja ćerka Lila Grejs takođe planira da se bavi manekenstvom, piše Metro.