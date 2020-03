Kejti Holms progovorila o razvodu od Toma Kruza

U intervjuu za magazin "InStyle" glumica Kejti Holms (Katie Holmes) je progovorila o razvodu od holivudske zvijezde Toma Kruza (Cruise) i kako se tada osjećala.

"To vrijeme je bilo napeto i intenzivno. Sve to privuklo je veliku pažnju medija i javnosti, a uz sve to imala sam i malo dijete. Mnogi ljudi koje do tada nisam poznavala na kraju su mi postali prijatelji i puno su mi pomogli", govori Kejti.

Koliko joj kćerka Suri znači i koliko su vezane, 41-godišnja Kejti nikada nije krila.

"Volim je najviše na svijetu. Moji najveći ciljevi bili su uvijek usmjereni ka njenoj individualnosti. Uvijek sam se trudila da bude ono što je - snažna, samouvjerena i sposobna i na kraju je takva i postala s nevjerojatno jakom osobnošću. Uvijek će odabrati nešto i raditi na tome i predavati se do kraja, sve dok ne bude u tome savršena. Fokusirana je i predana svemu", rekla je ponosno Kejti.

Kako je priznala, tek sada, kada je prešla 40 godina, puno je svjesnija nekih stvari.

"Sada znam o čemu pričam i znam da i moji osjećaji imaju cijenu. Umjesto da se oslanjam na drugoga, slušam sebe i to je veliki korak za čovjeka. Treba vremena da dođeš do toga", poručila je Holms.