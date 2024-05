Keli Rouland napravila scenu na crvenom tepihu u Kanu (VIDEO)

Američka pjevačica i glumica Keli Rouland definitivno zna kako da privuče pažnju.

Na crvenom tepihu filmskog festivala u Kanu posvađala se s članicom obezbjeđenja.

Keli je pozirala fotografima, a potom je uz pratnju osiguranja počela da se penje stepenicama. Tu i tamo bi zastala da mahne i pozira. Međutim u jednom trenu došlo je do žestoke svađe sa čuvarkom.

Keli je na snimku i fotografijama djelovala vrlo bijesno. Najprije je potapšala članicu obezbjeđenja, a onda su počele da razgovaraju.

Tada je pevačica "pukla" - namrštila se, mahala je prstom i vikala. Brzo je došao drugi član obezbjeđenja koji je počeo da priča s koleginicom, a Keli je još jednom viknula na ženu.

Snimak okršaja proširio se društvenim mrežama, a fanovi pjevačice nagađaju da je članica obezbjeđenja stala na njenu haljinu i zbog toga se Keli razbijesnila, prenosi b92.

Do you understand how out of pocket you have to be for Kelly Rowland to have to check you?! Literally, one of the sweetest people in the world, but don't get it twisted. What yall think she said? I think she said, "Don't talk to me like that... I'm not a child." pic.twitter.com/jpWNpdGSGV