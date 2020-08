Keti Peri i Orlando Blum postali roditelji

Djevojčicu su nazvali Dejzi Dav Blum, a vijest se pojavila na zvaničnom Twitter profilu UNICEF-a.

"Dobrodošla na svet Dejzi Dav Blum", poručili su iz UNICEF-a čiji su Peri i Blum ambasadori.

"Ispunjeni smo ljubavlju zbog sigurnog i zdravog dolaska naše ćerke na svijet", stoji i njihova izjava uz objavu.

Ime djevojčice odmah je privuklo pažnju na društvenim mrežama. "Dejzi (cvet margareta) pjesma o hrabrosti i snazi, Dav (golubica) simbol mira, nade, hrabrosti i slobode.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom's new bundle of joy. “We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter."