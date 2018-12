Ketrin Zita-Džons: U Holivudu žena ne smije imati ni sijede

Glumica i oskarovka Ketrin Zita-Džons (49) bez dlake na jeziku progovorila je o tome kako je teško biti žena u Holivudu te s kakvim se sve pritiscima moraju nositi, prenosi InStyle.

Dugogodišnja supruga američkog glumca Majkla Daglasa (74) u svojoj bogatoj karijeri glumila je u mnogim uspješnicama poput 'Dražesni pupoljci majski', 'Razvedi me, zavedi me' i 'Zorro', a 2003. osvojila je i nagradu Oskar za sporednu žensku ulogu u mjuziklu 'Chicago'.

Iako joj je glumački svijet otvorio brojna vrata, a nju danas smatraju jednom od najljepših svjetskih glumica, u intervjuu je iskreno priznala da je biti žena u Holivudu još uvijek vrlo teško.

“Ovaj posao je vrlo težak, pogotovo za ženu. Mi ne smijemo dobiti ni sijedu, ništa se nije promijenilo. Možemo se pretvarati da je danas situacija u Holivudu drugačija, ali nije. Društvene mreže napravile su još jedan korak dalje, sve izgleda bolje i ljepše nego što to zaista jeste”, rekla je Ketrin.

Osim problema s kojima se susreću sve glumice u Holivudu, spomenula je i svog oca kojem je, kako prenosi InStyle, najviše zahvalna zbog svog uspjeha.

“Moj otac oduvijek je želio glumiti u Vegasu, ali u sebi nije imao ni trunke umjetničkog gena. Umjesto toga, bio je odličan biznismen. On je čovjek koji me gotovo svemu naučio, zahvaljujući njemu naučila sam svoju karijeru promatrati kao biznis. To mi je pomoglo”, priznala je glumica.