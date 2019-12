Kevin Spejsi ponovo na društvenim mrežama, videom čestitao Božić

VAŠINGTON - Nakon jednogodišnje pauze, glumac Kevin Spejsi vratio se na društvene medije jednominutnim videom u kojem čestita Božić u stilu lika iz "Kuće od karata" kojeg je glumio, beskrupuloznog demokratskog predsjednika SAD Frenka Andervuda, prenose američki mediji.

U videu, koji je nazvan jednostavno KTWK, glumac, kojeg prate optužbe za polno zlostavljanje zbog čega je uklonjen s velikih i malih ekrana, raspirujući vatru u kaminu kaže da ne može propustiti priliku da svima zaželi srećan Božić.

"Kako ulazimo u 2020, želim glasati za više dobrote u svetu", izgovara Spejsi.

"Ah, da, znam šta mislite. Misli li on to ozbiljno? Smrtno sam ozbiljan. I to nije tako teško, vjerujte mi", zaključuje glumac.