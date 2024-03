Kijanu Rivs napravio potez koji će podgrijati teorije da je – vampir (FOTO)

Slavni glumac viđen je snimanju svog novog filma i danas svi prenose ove fotografije, a jedan pogled na njih pokazuje zašto

Holivudski glumac Kijanu Rivs (59) od početka karijere važi za miljenika ženskog dijela publike, a on odbacuje imidž zavodnika i uživa u svojoj dugogodišnjoj ljubavi s Aleksandrom Grant.

Ipak, to ne sprečava milione širom svijeta da uzdišu za njim, a nakon njegove najnovije transformacije – ponovo je svjetska tema broj jedan.

Harizmatična zvijezda serijala "Džon Vik" trenutno radi na svom novom filmu "Outcome", a na setu je Kijanu viđen u izdanju koje je dobro poznato njegovim obožavateljkama.

Naime, on se ošišao i skratio bradu nakon što je godinama imao vrlo gustu, podužu bradu i dužu kosu, a mnoge je podsjetio na to kako je izgledao krajem devedesetih, kada je očarao svijet u "Matriksu".

"Kako je moguće da je prošlo 25 godina od 'Matriksa'?", "Za ovog čoveka vreme stoji", "O, ne, vraća se teorija da je Kijanu Rivs vampir"... neki su od komentara.

Glumac je, inače, jedan od onih koji se ne mijenjaju previše fizički iako prolaze decenije njihove karijere i popularnosti, zbog čega kruže bizarne tvrdnje da je "vampir" i "besmrtan".

Posebno je to slučaj zbog portreta Karla Velikog, franačkog kralja iz 8. vijeka, i francuskog glumca Pola Muna iz 19. vijeka, koji otkrivaju da Rivs prilično liči na njih, prenosi Glossy.espreso.

I sam Kijanu Rivs šalio se na račun ovih teorija zavjere, a kada je voditelj Džimi Falon 2017. sugerisao da je glumac besmrtan, on je prokomentarisao:

"Svi smo mi zvjezdana prašina. Vidim sličnost u očima, nosu... Brkovima, bradi, jagodičnim kostima, čelu...

It was established a few years ago that Keanu Reeves was both King Charlemagne and French actor Paul Mounet. pic.twitter.com/ZdFQ3dyeih