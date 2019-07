Kijanu Rivs oduševio obožavateljku

Tokom snimanja nastavka komedije "Bill and Ted Face the Music" u Luizijani, slavni američki glumac Kijanu Rivs je jednoj obožavateljki iz grada Sajdela priredio neočekivano iznenađenje.

Kada je Stejsi Hant saznala da se snimanje odvija u blizini njene kuće, pojavila se u susjednom dvorištu sa natpisom "You're Breathaking" (Ti oduzimaš dah) u rukama. To je bila referenaca na Rivsovo pojavljivanje na E3 sajmu u Los Anđelesu, gdje mu je neko od fanova skandirao isto.

Rivs je primijetio znak, pa je na iznenađenje većine prisutnih, naglo iskočio iz automobila i pritrčao Stejsi kako bi joj se potpisao na parolu koju je držala.

Glumac je, zatim, porazgovarao sa svojom obožavateljkom i njenim 16-ogodišnjim sinom Itanom.

"Nisam mogla da povjerujem da se on nalazi u mom dvorištu. Prišao je i opušteno pitao: 'Mogu li da potpišem tvoj transparnet", rekla je Stejsi.

"Bilo je veoma lijepo od njega što je potrošio dio svog vremena da proćaska i da se slika sa nama. Svi kažu da je on divan čovjek. I potpuno su u pravu!", dodala je ona.

Uz svoj autogram, Kijanu Rivs je dopisao i: "Stejsi, ti oduzimaš dah".

Inače, veliki broj Rivsovih fanova do sada je potpisao onlajn peticiju koja je pokrenuta sa ciljem da čuveni magazin "Tajm" Rivsa proglasi za ličnost godine, prenosi "Njuzer".

So yesterday this sign was out on a lawn on the way to set. Keanu jumped out of the car and did this. pic.twitter.com/OI1bQJ1nfy