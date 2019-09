Kijanu Rivs pronašao ljubav?

Jedan od najomiljenijih glumaca se izgleda zaljubio. Poznata holivudska zvijezda Kijanu Rivs po svemu sudeći je našao novu ljubav.

Iako je život bio okrutan prema Rivsu, izgleda da mu se sreća konačno osmjehnula.

Nakon mnogih životnih tragedija koje su zadesile glumca, kao što je smrt njegove djevojke Dženifer Sim, ali i gubitak kćerke, kao i nekoliko smrtnih slučajeva bliskih prijatelja, izgleda da se glumcu sreća vraća na velika vrata.

Iako je glumac poslije svih nevolja koje su ga snašle izjavio da nikada više neće imati porodicu jer je tuga koju je osjećao bila prevelika, izgleda da će se neke stvari u njegovom životu ipak promijeniti nabolje.

"Tuga mijenja oblik, ali nikada ne nestaje. Ljudi pogrešno vjeruju da će se jednog dana, nakon borbe, ojsećati bolje, ali nije tako. Kada ljudi koje volite odu, ostajete sami", rekao je Kijanu u jednom intervjuu.

Strani mediji pišu da je Kijanu odnedavno u vezi sa dugogodišnjom prijateljicom Aleksandrom Grant (46) i njih dvoje su snimljeni kako držeći se za ruke izlaze iz jednog poznatog restorana.

Sa njom je i sarađivao kada je pisao knjige "Sjenka" i "Oda sreći".

Poznaju se već čitavu deceniju, a do sada je Kijanu negirao da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

Keanu Reeves has dinner at E Baldi with Alexandra Grant. Sept 17. 2019 pic.twitter.com/H5MYrYb22N