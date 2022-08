Kijanu Rivs upao na svadbu i oduševio goste

Holivudski glumac, Kijanu Rivs upao na vjenčanje britanskog para u ponedjeljak u hotelu "Fawsley Hall" u Nortemptonširu, te izazvao oduševljenje prisutnih.

Rivs (57) susreo se s Niki i Džejmsom Rodnigtom na njihov veliki dan jer je odsjeo u istom luksuznom hotelu.

Prijem je bio za pamćenje jer je zvijezda "Matrix" franšize došla slaviti sa gostima nedugo nakon što je par rekao sudbonosno "Da", nakon što je mladoženja naletio na njega u baru.

Niki je za "Newsweek" rekla: "Bio je vrlo ljubazan i rekao je da će kasnije doći kasnije. Nismo znali hoće li ili ne, ali super je što je moj muž razgovarao s njim!'

Prema pisanju "Independenta", pokazalo se da ovo nije prvi put da je glumac upao na neko vjenčanje.

Još 2018. se pojavio i fotografisao sa parom koji se tada vjenčao u Njujorku.

(Daily Mail)

Best #Wedding Picture EVER! Moray & Maura recently got hitched in New York and were #photobombed by a rather scruffy chap passing by. We think Moray looks way better than #KeanuReeves in his stylish @slanjkilts Modern Inglis #tartan #kilt and Midnight Blue Crail kilt outfit!! pic.twitter.com/tL5vqG2DL7