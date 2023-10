Kijanu i Grantova otkrili neke detalje veze

Na crvenom su se tepihu prvi put zajedno pojavili 2019. godine i time šokirali sve, jer do tada tek su rijetki znali da je u Aleksandri Grant holivudski glumac Kijanu Rivs pronašao onu pravu.

Otkako su se zajedno pojavili na crvenom tepihu i s cijelim svijetom podijelili svoju ljubav, Rivs i Grantova izazivaju veliku pažnju. A iako obožavaoce ovog holivudskog glumca zanima apsolutno sve o njegovom privatnom životu, on ga čuva za sebe.

Ipak, povremeno on i Aleksandra daju mali uvid u svoju vezu, ali i to doziraju. Tako se prije nekoliko dana, na dodjeli nagrada "Los Angeles Beverly Arts Icon", Grantova raspričala upravo o vezi s Rivsom, tačnije otkrila je što ih je spojilo.

"Ono što ja radim i čime se bavim puno je više performans, ali imam tekst koji interpretiram u studiju u sliku ili objekt. Onda on dođe, uzme tekst i pretvori ga u izvedbu za javnost. Postoji ta veza. U srcu smo oboje čitaoci, ali i istraživači. I meni i njemu stalo je do ljudi i likova", rekla je.

Osim toga, otkrila je da je upravo Rivs promijenio njeno viđenje umjetnosti i to na najbolji mogući način. "Prije nekoliko godina stigla mi je u posjetu u studio vrlo ljubazna i vrlo poznata osoba te rekla: 'Vidim da je vaš rad postao sretniji.' To je stvarno tako."

Pojavivši se sama na dodjeli nagrada, umjetnicu su pitali je li lakše ili teže pojaviti se na crvenom tepihu sam, a ona je rekla: "Dobra vijest u zaljubljivanju kad ste formirana osoba jest to da sam izgradila vlastitu karijeru prije nego što smo postali par. Osjećam se vrlo samouvjereno u toj vezi, pa i kada smo na crvenom tepihu. Osjećam se samouvjereno od trenutka u kojem je započela moja veza. Međuovisni smo i u isti mah nezavisni na najbolje načine."

Uz to, Grant je rekla da voli to što guraju jedno drugo naprijed.

"Ono što volim kod Kijanua i naše kreativne razmjene jeste to što guramo jedno drugo na svojevrsnu izgradnju novih puteva. Vidjeti kako bliska osoba rješava problem je inspirativno. Nekada kažete nešto poput: 'Oh, to je slijepa ulica. Kako bi bilo da isprobam drugu mogućnost?' On je moja velika inspiracija. Nevjerovatno je kreativan i dobar i naporno radi."

I Rivs je otkrio neke zanimljive detalje. U intervjuu koji je u martu 2023. dao za magazin "People" sve je iznenadio najintimnijim istupom kada ga je novinarka upitala kada je posljednji put bio sretan.

"Prije nekoliko dana s mojom dragom. Bili smo u krevetu. Povezani. Smijali smo se i kikotali. Nevjerovatan osjećaj. Bilo je stvarno divno to što smo zajedno", prenosi "Tportal"