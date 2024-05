Kiki Lesendrić pao sa 5 metara visine

Pjevač i muzičar Zoran Kiki Lesendrić doživeo je ozbiljnu nezgodu kada je pao sa drveta, a pukom srećom posljedice nisu bile tragične.

Pjevač je u razgovoru za Grand priznao da je pao sa velike visine, i otkrio da je zadobio opasne povrede koje ga još uvijek ometaju da se lagodno bavi svojom omiljenom rekreacijom – tenisom.

"Nešto sam povredio rame, pa sam malo posustao", rekao je Kiki za Grand i objasnio kako je došlo do nezgode.

"Spašavao sam mačku sa drveta, mačka je pobegla u krošnju a ja sam fljusnuo na zemlju. Pukao mi je jedan mišić", priznao je frontmen grupe „Piloti“ koji se peo na drvo kako bi pomogao svom ljubimcu.

"Tako je, peo sam se na drvo ispred studija. To je moja mačka i očekivao sam da će nekako da siđe. Međutim, bila je uplašena. Čitavih 6 do 7 dana je bila u krošnji dok nisu došli pravi Aca 'Rescue Team Serbia' i spasli je profesionalno", dodao je roker.

Kiki je priznao da ni sam nije bio svjestan opasnosti kojoj se izložio pokušavajući da spase mačku.

"Kada mi je objašnjeno da sam mogao da se polomim kao i većina ljudi kada pokušava da spase mačke sa drveta, što se često dešava, i da budem mnogo teže povređen", rekao je Kiki za Grand.

Pjevač je otkrio i sa koje je visine pao.

"To je 5 metara, tolike su bile merdevine, od 5 metara dok sam došao do nje i onda se to zaljuljalo sve i…", otkrio je frontmen "Pilota".

Muzičar je priznao da nije ni jednog trenutka razmišljao da bi nešto moglo da pođe po zlu, s obzirom da se kao mladić često peo na drvo.

"Bio sam padobranac u 63. padobranskoj, mi znamo da padnemo, tako da mi od samog pada nije bilo ništa. Ali grana je pukla za koju sam se ukeb’o i otišla je ruka", ispričao je pjevač.

U svemu ovome bitno je da je njegova mačka na kraju prošla nepovrijeđeno.

"Mačka je super, jedino što nisu super moji rezultati u teniskoj rekreativnoj ligi, ali nema veze. Najvažnije je u mom slučaju učestvovati, što bi rekao Pjer de Kuberten. Sada imam fiziotrerapije, puno mi je pomogao Miljan, terapeut Novaka Đokovića, kao i Peđa. Brinu se oko toga da mi bude bolje. I stvarno mi je bolje i to puno. Mogu da igram tenis iako nisam potpuno fit, ali to zahteva izvesno vreme , jer rame je možda i najteže za povredu", zaključio je Kiki.

