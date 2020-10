Kim Kardašijan donira milion dolara Jermeniji

Američka rijaliti zvijezda porijeklom iz Jermenije Kim Kardašijan doniraće milion dolara pomoći Jermeniji zbog rata u Nagorno Karabahu, koji bukti između Jermena i Azerbejdžanaca.

Kardašijan je na društvenoj mreži Twitter objavila da će novac biti utrošen za hranu, skloništa i medicinsku njegu.

​Ona je pozvala i druge da doniraju novac i da pomognu u podizanju svijesti o dešavanjima i krizi u Nagorno-Karabahu koja mora da se zaustavi.

"Moje misli i molitve su sa hrabrim muškarcima, ženama i djecom. Uprkos udaljenosti koja nas razdvaja mi smo jedna jermenska nacija", rekla je Kardašijan, prenio je "Sputnjik".

Borbe na kontakt liniji u Karabahu počele su 27. septembra. Baku i Jerevan međusobno se optužuju za izbijanje sukoba. U Jermeniji je objavljeno ratno stanje i opšta mobilizacija. U Azerbejdžanu je uveden policijski čas i djelimična mobilizacija.

U Moskvi su 9. oktobra održani pregovori ministara spoljnih poslova Jermenije i Azerbejdžana. Diplomate je u rusku prijestonicu pozvao predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Pregovori su trajali više od deset sati i završeni su usvajanjem sporazuma. On sadrži četiri tačke za rješavanje sukoba. Između ostalog, strane su objavile o prekidu vatre od podneva 10. oktobra u humanitarne svrhe radi razmjene ratnih zarobljenika i drugih pritvorenih osoba i tijela mrtvih.

I’m so honored to be part of today’s global effort to support the @ArmeniaFund. I’ve been speaking out about the current situation in Armenia and Artsakh and having conversations with so many others to bring further awareness to the crisis that we cannot allow to advance. pic.twitter.com/SqkzNHhI8T