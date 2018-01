Kim Kardašijan i Kanije Vest roditelji treći put

Starleta Kim Kardašijan i reper i modni dizajner Kanije Vest postali su roditelji po treći put. Kasno sinoć surogat majka je na svijet donela njihovo treće dijete, djevojčicu tešku tri i po kilograma.

"Kanije i ja smo presrećni što možemo da vas obavijestimo da je rođena naša lijepa, zdrava beba. Neizmjerno smo zahvalni surogat mami koja je omogućila da ostvarimo san i da nam najljepši poklon ikada", napisala je Kim Kardašijan na društvenim mrežama.

Par već ima četvorogodišnju ćerku Nort i jednogodišnjeg sina Sejnta.

Starleta je u prethodnim trudnoćama imala više ozbiljnih zdravstvenih problema, pa je po savjetu ljekara angažovala surogat majku.

Uskoro bi trebalo da se porode i njene sestre Kloi i Kajli.

