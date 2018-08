Kim Kardašijan na meti kritika

Svjetski poznata starleta Kim Kardašaijan je, naočigled miliona pratilaca na Instagramu, oduševljeno reagovala na komentare svojih sestara da je postala mršava i anoreksična.

Kim Kardašijan je postavila seriju video-snimaka na svoj dio na Instagramu u kome je sestre hvale kako je postala premršava i komentarišu njenu novu figuru.

"Stvarno sam zabrinuta. Mislim da ne jedeš ništa", rekla joj je sestra Kendal Džener.

"Izgledaš tako mršavo", nastavila je da je hvali, smijući se sve vrijeme. Kardašijanova je na to zadovoljno prokomentarisala: "O moj bože! Hvala ti!"

Druga sestra Kortni se uključila: "Nikada nisam vidjela tako mršavo ljudsko biće", a Kendal je ponovo dodala: "Moja tašnica je tanka kao ti."

Kardašijanova je, potom, nastavila da objavljuje kratke snimke u kojima prima komplimente zbog nove, mršave figure i oduševljeno reaguje na njih.

Ovakvo ponašanje poznatih sestara naišlo je na brojne kritike.

Sestre Kardašijan upotrijebile su jezik koji implicira na to da je anoreksija nešto dobro i nešto čemu treba težiti i to u trenutku kada je, usled ovog mentalnog poremećaja, došlo do više smrtnih slučajeva u svijetu, objašnjava nutricionista Rijanon Lambert za Independent.

"Anoreksija je ozbiljan mentalni poremećaj koji ne smije da se poistovećuje sa uspješnom dijetom", upozorio je on.

Lambert ističe da poznate instagramerke moraju da imaju određeni stepen odgovornosti, s obzirom na to da ih prate milioni mladih žena širom svijeta, koje njihov model ponašanja nerijetko preuzimaju kao sopstveni.

Influenserka Megan Krab, poznata pod pseudonimom "BodyPosiPanda", koja se zalaže za prirodnost i zdravlje ženskog tijela, takođe je osudila ovaj potez Kim Kardašijan.

"Izgleda da svake nedjelje Kardašijanove urade nešto da bi ugrozile mentalno zdravlje njihovih pratilaca, bilo da je u pitanju TV šou o 'telima osvete', lizalica za smanjenje apetita ili trivijalizacija smrtno opasnih poremećaja u ishrani", izjavila je Krabova.

Ona je dodala da su sestre Kardašijan još jednom pokazale da ih ne zanima dobrobit pratilaca, već samo novac, prenosi Independent.

(NN/b92.net)