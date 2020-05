Kim Kardašijan napadnuta na internetu zbog prodaje zaštitnih maski

Čim je proglašena pandemija virusa korona, Kim Kardašijan našla se na udaru javnosti jer je pozvala sve da kupuju proizvode iz njene linije "Skims", uz obećanje da će dio zarade uplatiti u humanitarne svrhe.

Iako je zaista donirala milion dolara, optužbe da Kim i njena majka Kris Džener ne mare ni za šta osim za novac nisu jenjavale, a ovih dana su se ponovo razbuktale.

Naime, sada je rijaliti zvijezda ponudila i kolekciju nemedicinskih maski za višekratnu upotrebu, a riječ je o providnim i rastegljivim komadima koji su rasprodati u rekordnom roku, pa se proizvodnja nastavlja i ubrzava. Kim je na Twitteru objavila da su njene maske dostupne u pet boja, za svaki tip kože, kao i da se četiri maske mogu kupiti po cijeni od 25 dolara.

Iako je kolekcija odmah rasprodata, starleta se suočila s napadom na društvenim mrežama, a većina dijeli stav da Kim treba da se stidi jer zarađuje na bolesti koja odnosi živote širom svijeta.

"Trebalo bi da ih poklanjaš", "A sav prihod... će otići direktno u džep", "Ovo je odvratno, kako je nije sramota", "Kako se usuđuješ da iskorištavaš kovid-19 za sticanje novca?", "Ova porodica je užasna", "Besramno"... samo su neki od komentara na Twitteru.

NOW AVAILABLE: @SKIMS Seamless Face Masks in 5 colors at https://t.co/Qsy51Sl2Sd. Buy 4 for $25 now and enjoy free shipping on domestic orders, while supplies last. pic.twitter.com/Ohkee1WzqI