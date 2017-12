Kim Kardašijan o njezi kose

Najpoznatija starleta na svijetu Kim Kardašijan prije nekoliko mjeseci predstavila je svoju platinasto plavu kosu, a nedavno je skratila duge uvojke u kratak asimetični lob.

Kako bi održavala svoju savršenu boju, a posebno korjen kose Kim Kardašijan je otkrila da je bila prinuđena sate i sate da provodi kod frizera.

"Provela sam posljednjih nekoliko dana blajhajući korijen kose. O moj bože, čak 13 sati. Ova plava boja zahtjeva veliko održavanje", požalila se starleta na Twitteru.

Ali ovo nije iznenađenje za Kim, koja se prilikom prelaska iz brinete u plavušu podvrgla sličnom dugotrajnom procesu.

"Kada sam prelazila u plavu boju, bila sam uplašena da li će se oštetiti moja kosa", rekla je za "People style" neposredno nakon predstavljanja svoje transformacije.

"U prvom dijelu tretmana bilo je potrebno 12 sati za bojenje moje kose", objasnila je i dodala da je "nakon toga farbala kosu još pet sati".

Koliko je ponosna na svoju novu frizuru i boju govore fotografije koje rijaliti-zvijezda redovno objavljuje na društvenim mrežama. U prvom planu je njena kosa do ramena, a mnoge su posebno oduševili romantični talasi.

