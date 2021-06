Kim Kardašijan o razvodu: Osjećam se umrtvljeno

Rijaliti zvijezda Kim Kardašijan, svojoj majci Kris Džener, pričala je o razvodu od repera Kanjea Vesta, ona je u svojoj ispovijesti istakla da se osjeća umrtvljeno i iscrpljeno, a govorila je i o tome kako je ovaj brak uticao na nju.

Kardašijanka je javno priznala da ide na terapiju, kao i da koliko god da se osjeća uspješnom, nema s kim to da podijeli i sa kim da se raduje.

"Imala sam običaj da sve pitam za rješenja problema, sve dogovore sam tražila od svih. To je iscrpljujuće. Ja sam zapravo, odrasla osoba. Idem na terapiju. Pusti me da radim na sebi i da vidim gdje se nalazim", rekla je Kim u rijalitiju "U korak sa Kardašijanovima" i dodala:

"Osjećam se kao da sam radila veoma naporno u životu da bih postigla sve što sam htjela, da sam ispunila očekivanja i postigla deset puta više nego što je moguće da postigne živ čovjek, ali nemam sa kim to da podijelim. Sjedim ovde i razmišljam: OK, imam potomstvo i to me ispunjava i jesam li dobro? Nikad. Nisam mislila da sam sama. Mislila sam da je to potpuno u redu, imam djecu i to je to".

Kardašijanka je i navela šta joj je falilo u ljubavi sa Kanjeom, a kako je rekla, zahvalna mu je na svemu što su proživjeli, ali ističe da nije bila srećna sa njim.

"Moj muž ide od države do države, ja sam tu sa njim i to mi je bilo OK, ali pošto sam napunila 40 godina, shvatila sam - ne, ja ne želim muža koji živi u potpuno drugoj državi. Hoću osobu sa kojom dijelim ista interesovanja, iste TV emisije, recimo. Hoću nekog ko će željeti da vježba sa mnom. To su te male stvari koje nemam", rekla je Kardašijanka i dodala:

"Sve velike stvari već imam. Imam ekstravagantne stvari, čak i više nego što neko može da zamisli. Doživjela sam sve pompezne situacije i niko to neće uraditi nikad više na takav način. Zahvalna sam na svemu tome, ali mislim da sam spremna za male stvari i iskustva koja mnogo znače".

Kris je istakla da joj je žao što sve to proživljava i da želi da bude srećna, ali da je veoma jaka i da će sve proći.

"Želim samo da budeš srećna i vesela, a takvu te nisam vidjela jako dugo. Srce mi se slama zato što želim da budete srećni. Želim da imaš najbolju vezu na svijetu i da budeš vesela. Imaš četvoro prelijepe djece i samo želim da svi budu srećni", rekla je Kris.

"Totalno sam umrtvljena. Umorna sam od svega, ali znam da ću biti srećna. Nisam dogurala ovako daleko i da se ne radujem", odgovorila joj je Kim.

(Telegraf.rs)