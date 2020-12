Kim Kardašijan objavila da poklanja 500.000 dolara pratiocima na Instagramu

Najpoznatija rijaliti zvezda na svijetu Kim Kardašijan riješila je da pokloni ljudima miliona dolara. Naime, slavna starleta je na svom Twitter profilu napisala da će pokloniti po 500 dolara za 1.000 ljudi koje slučajno odabere.

"Hej ljudi, najlJepše je doba godine. Znam da je 2020. godina bila teška i mnogi su zabrinuti oko toga hoće li moći da plate stanarinu, da osiguraju hranu za svoju porodicu ili da kupe djeci poklon za Božić", započela je Kim.

"Želim da širim ljubav slanjem 500 dolara za 1.000 ljudi", napisala je Kim uz hešteg "KKW holiday" i pozvala fanove da ostave svoje podatke kako bi mogla da uplati novac onima kojima se posreći ovog puta.

Obožavatelji se mogu prijaviti tako što će da odgovore na ovaj post na društvenoj mreži Twitt

"Ovo će stvarno pomoći mojoj mami da kupi mojoj braći poklone i ne želim da zvuči kao da molim za nešto, ali vrijedno je pokušati", napisala je jedna obožavateljka.

Riječ je o sponzorisanom projektu, a novac ne daruje Kim direktno, već internet aplikacija "Cash App".

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd