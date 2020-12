Kim Kardašijan objavila da poklanja pola miliona dolara

Kim Kardašijan objavila je da poklanja 500.000 dolara svojim obožavaocima.

Rijaliti zvijezda objavila je na svom Twitter profilu fotografiju i objasnila da poklanja po 500 dolara za 1.000 ljudi.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd