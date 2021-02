Kim Kardašijan oduševila pratioce fotografijom iz tinejdžerskih dana

Kim Kardašijan na Instagramu se prisjetila kako je izgledala 1996. godine, malo se našalila o sopstvenom izgledu, ali već je tada bilo jasno da će tadašnja devojčica izrasti u pravu ljepoticu.

Na fotografiji pozira u majici i miniću, nosila je kratku kosu, a zadržala je prepoznatljiv osmeh. Komentari njenih pratilaca su izuzetno pozitivni, prenosi b92.

Podsjetimo, nakon 20 sezona, šou-program "Keeping up with the Kardashians" se gasi jer su tako odlučile članice porodice Kardašijan - Džener.

Trenutno Kim Kardašijan i njene sestre snimaju kadrove posljednje sezone koja će biti prikazana sljedeće godine, a na ovaj potez odlučile su se jer im snimanje šou-programa oduzima previše vremena, a sve sada imaju svoje porodice i žele da im se više posvete.

To je verzija priče koju porodica daje u medije, dok iz produkcijskih krugova šoua dolazi priča da su sestre Kardašijan tražile veći honorar, koji im nije odobren i zato se snimanje prekida. Kim Kardašijan bila je gošća u šouu Dejvida Letermana i rekla je da njena porodica na početku snimanja šoua nije bila sigurna ni da li će doći do druge sezone, ali sada nakon 20 sezona, kaže Kim, potreban im je odmor.

Ne skriva da im šou više nije glavni izvor prihoda, jer ona i sestre mnogo bolje zarađuju od prodaje svojih kozmetičkih proizvoda, a veliku zaradu donose im i objave na Instagramu.

"Više zaradim samo jednom objavom na Instagramu nego što zaradim od prikazivanja jedne sezone šoua. Bez šoua ne bismo to mogle, ali realno svaka od nas može da zaradi više objavom na društvenim mrežama nego od šoua", rekla je Kim kod Letermana.

Porodica Kardašijan navodno je za posljednjih pet sezona dobila 150 miliona dolara i otprilike svaki član dobije oko 4,5 miliona dolara po sezoni, a ukupno bogatstvo Kim Kardašijan procjenjuje se na 780 miliona dolara.