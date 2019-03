Kit Urban posvetio pjesmu svojoj supruzi

Rima je ispala sasvim slučajno, stih je zabilježen i kasnije postao dio pjesme.

Australijski muzičar i tekstopisac Kit Urban javno je pred svima svoju suprugu Nikol Kidman nazvao "manijakom u krevetu".

Naime, on je nakon 13 godina braka odlučio da slavnoj glumici posveti pjesmu koja nosi naziv Blizanac, što je znak kojem prema horoskopu pripada Nikol.

Zanimljivo je i kako su stihovi pjesme nastali. Naime, kada je jedna saradnica pitala muzičara da opiše Nikol, on je rekao da je glumica manijak u krevetu, ali pametnica u glavi. Rima (maniac in bed, brainiac in head) je ispala sasvim slučajno, stih je zabilježen i kasnije postao dio pjesme.

"Mojoj ženi se pjesma baš dopala", priznao je Kit Urban u jednom intervjuu.

Mnoge žene su na društvenim mrežama komentarisale i pitale se da li je muzičar prešao granicu time što je otkrio njihovu intimu, ali Nikol to nimalo ne smeta.

Štaviše, ona nikada nije krila da voli da eksperimentiše u krevetu.

"U životu sam istraživala ​razne vrste ljubavi. Istraživala sam opsesiju, neobične seks-fetiše, ali i duhovni aspekt braka i monogamiju. Još sam na tom putovanju", rekla je Nikol 2009. godine za magazin GQ.

Nikol Kidman i Kit Urban vjenčali su se 2006. godine. Imaju dvije ćerke, Sandej Rouz (10) i Fejt Margaret (8). Glumica iz prvog braka sa kolegom Tomom Kruzom ima i dvoje usvojene djece Izabelu i Konora.

Iako ima četvoro djece, Nikol je javno priznala da joj je žao što nije upoznala Urbana dok je bila u dvadesetim, jer bi u tom slučaju do sada mogli da imaju desetoro djece.