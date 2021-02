Kladionice otvorile ponude za imena drugog djeteta Harija i Megan

Princ Hari i Megan Markl drugi put će postati roditelji, potvrdio je to na Valentinovo portparol para, a vijest je, naravno, postala tema broj jedan u Velikoj Britaniji.

Nije trebalo dugo da se počne špekulisati o tome kako će par dati ime novom djetetu, a naravno u sve su se uključile kladionice koje su već u ponudu uvrstile i ime drugog djeteta para, prenosi 24sata.hr.

S obzirom na to da pol djeteta još nije otkriven, u ponudi su i muška i ženska imena, a trenutno su u vodstvu Alfi i Aleksandra. Drugi favoriti za ime su Elizabet i Filip, što su ujedno imena Harijevih bake i djeda, kojima bi se na taj način odala počast.

Kladionice favorizuju moderne inačice tradicionalnih imena, baš kao što je to i Arči, pa visoko kotira i Čarli, po uzoru na princa Čarlsa. Spominju se i Diana, kao i Tomas, po Meganinom ocu, no to je manje vjerovatno.

U prvih deset nalaze se još i Spenser, Oliver i Albert za dječaka te Ema, Grejs, Isabela i Alis za djevojčicu. Sina Arčija par je dobio u maju 2019., a godinu kasnije napustili su britansku kraljevsku porodicu te se odrekli prava i obaveza koje iz tog statusa proizlaze.