"Klinton je silovatelj, Vajnstinu želim prebijanje do smrti"

Slavni kuvar i gastro putopisac Entoni Borden, koji je prošlog mjeseca izvršio samoubistvo u hotelskoj sobi u Francuskoj, svoj posljednji intervju dao je novinarki Mariji Bastiljos za njen nedavno pokrenut magazin Popula.

Borden je u intervjuu govorio o optuženom holivudskom producentu, koji je između ostalog, seksualno uznemiravao njegovu djevojku, dotakao se i Klintonovih, kao i politike Donalda Trampa.

Bastiljosova je sa njim razgovarala u februaru, u njegovom omiljenom "Ajriš pabu" u Njujorku. Tom prilikom, čuveni kuvar i jedan od najglasnijih muškaraca koji pružaju podršku pokretu #MeToo, nazvao je bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona "se*onjom i silovateljem". On je istakao da su Bil i Hilari Klinton "pljunuli u lice" svim ženama koje su izašle u javnost sa optužbama na račun holivudskog producenta Harvija Vajnstina.

"On je veoma šarmantan čovjek, j**eno je nevjerovatan. Hilari takođe. Kada si u sobi sa njom, ti misliš kako je fina i zabavna. Međutim, sraman je način na koji su oni unizili i diskreditovali sve žene koje su iznijele istinu", rekao je tada.

Borden, koji se zabavljao sa italijanskom glumicom Asijom Argento, jednom od prvih koje su optužile Vajnstina za seksualno zlostavljanje, dodao je da ga je naročito pogodila reakcija Klintonove povodom ovih događaja. Naime, Hilari Klinton je samo izjavila da je užasnuta i da ne zna šta se dešava iza zatvorenih vrata.

Tu njenu izjavu, Borden je ocijenio kao neprihvatljivu iz razloga što se Klintonova svojim pristalicama (među kojima je i on sam bio) predstavljala kao borac za prava žena. Ipak, kuvar je naveo da je u pitanju druga stvar - Vajnstin je bio jedan od finansijera Klintonove od kako se 1999. godine kandidovala za javnu funkciju.

Entoni Borden je, u svom posljednjem intervjuu, izjavio i da Harviju Vajnstinu u zatvoru želi prebijanje do smrti. Pored toga, kao borac za ženska prava, opisao je i kako zamišlja Vajnstinovu smrt.

"On je u kupatilu. Iznenada dobija moždani udar, u otvorenom bademantilu strovaljuje se u kadu. Posljednje svjesne trenutke provodi tražeći po kontaktima koga može da pozove i ko će mu se zaista javiti na telefon", rekao je Borden.

Čuveni kuvar se dotakao i aktuelne politike, osporavajući kompetentnost Donalda Trampa, za koga je istakao da nema predstavu o tome kako funkcioniše vlast u Americi.

"To, otprilike, izgleda ovako: 'Ma u redu je. Objasniće mi to Džared kasnije. Da li to Džared čupa obrve? Ovo nisu prirodne obrve'", ironičan je bio Borden.

Entoni Borden se prvenstveno proslavio kao kuvar, a potom je postao pisac i televizijska zvijezda. Kroz svoje emisije pomagao je publici da razmišlja o hrani i putovanjima na drugačiji način.

Zalagao se za ljude na margini i vodio kampanje za sigurnije uslove rada svojih kolega.

Šezdesetjednogodišnji Entoni Borden pronađen je mrtav 8. juna u hotelskoj sobi u Kajzersbergu u Francuskoj, gdje je snimao novu epizodu svoje poznate serije "Parts Unknown", sa svojim bliskim prijatelje Erik Riperom koji je i pronašao njegovo beživotno tijelo.

(b92)