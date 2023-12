Kluni: Svi ćemo umrijeti ako moja žena kuva

Džordž Kluni (62) nedavno se našalio da su vještine njegove supruge Amal u kuhinji toliko loše da mogu "ubiti cijelu porodicu", javlja Page Six.

Glumac je otkrio da će ove godine za Božić pripremiti malu ćuretinu, sličnu onoj koju je napravio za Dan zahvalnosti.

"Moja supruga je sjajan advokat, jedna od najvećih svjetskih advokata, no bolje da ja kuvam jer postoji mogućnost da ćemo svi umrijeti ako ona kuva", rekao je u intervjuu tokom premijere Amazonovog filma The Boys in the Boat u Los Anđelesu, koji je režirao i producirao.

Što se tiče odnosa s djecom, tokom hoda crvenim tepihom novinari su ga pitali razumiju li djeca ko im je otac.

"Nemaju pojma. Jedan od klinaca u školi rekao je našem sinu da sam slavan. Kasnije, moj sin me upitao: 'Tata, što je to slavan?" prepričao je Kluni.

Podsjetimo, glumac se prije devet godina oženio akdvokaticom, a u ranijem intervjuu za CBS par je otkrio tajnu sretnog braka koja je prilično jednostavna.

Oni se, naime, nikada ne svađaju. Par je prije šest godina dobio blizance - kćerkicu Elu i sina Aleksandera.

