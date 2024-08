Kluni otkrio zašto ne podnosi Tarantina: Ne smeta mi da ga pljujem

​Džordž Kluni je bez dlake na jeziku rešio da odgovori na neke ranije prozivke Kventina Tarantina koje su ga veoma pogodile. U intervjuu za GQ, slavni glumac i njegov prijatelj Bred Pit, koji zajedno igraju u akcionoj komediji “Wolfs” čija je premijera zakazana za 20. septembar, dotakli su se Tarantina, kada je Kluni priznao da je prilično iznerviran njegovim komentarima na svoj račun.

"Snimio sam jedan film sa Kventinom, 'Od sumraka do svitanja'. Glumio je mog brata. Bio je u ok" rekao je Kluni.

Pit je naglasio da je Tarantino imao jednu sjajnu scenu, ali je onda Kluni objasnio zašto ne želi da mu daje komplimente.

"Kventin je nedavno govorio neke gluposti, tako da me blago nervira. U jednom intervjuu je nabrojao filmske zvijezde, pričao je o tebi i još nekom i kada su ga pitali: 'A šta je sa Džordžom?', odgovorio je: 'On nije filmska zvijezda'. Onda je rekao nešto tipa: 'Navedite mi jedan njegov film u ovom milenijumu', a ja pomislim: 'U ovom milenijumu? Pa to je moja cijela je*ena karijera'," otkrio je glumac.

Još je dodao:

"Tako da je moj stav: 'U redu je, čovječe, od*ebi.' Ne smeta mi da ga pljuljem. On je pljuvao mene."

Kluni je istakao da su Bred Pit i on imali sreće da rade sa nekim sjajnim rediteljima, što i te kako znaju da cijene zbog promašaja koje su imali u karijeri.

"Reditelj i scenario su ono što te održava u životu, a to sam naučio nakon snimanja nekih zaista loših filmova. Ne možete da napravite dobar film od lošeg scenarija. Možete da napravite loš film od dobrog scenarija, da sve pokvarite."

Nije poznato na koji Tarantinov intervju je Kluni mislio, iako ih ima više u kojima čuveni reditelj hvali Breda Pita, navodi "Headliner", prenosi "24Sedam".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.