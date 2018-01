Klunijeva neočekivana odluka nakon dvije decenije

Američki glumac i reditelj, Džordž Kluni vraća se na male ekrane.

Naime, prošlo je punih 20 godina otkako je glumac napustio hit seriju "Hitna služba" gdje je igrao mnogima omiljenog dr Rossa.

Nakon što je otišao iz serije, Kluni više nije igrao u televizijskim serijama.

Kluni je sada odlučio prekinuti 20-godišnju pauzu i to zbog serije "Kvaka 22", adaptaciji romana Džozef Hele, koju će producirati, režirati, ali i glumiti.

Serija će zapravo imati samo šest epizoda, no i to je dovoljno s obzirom na to kako je Kluni posljednjih godina samo snimao filmove i posvetio se humanitarnom radu.

Nagađa se kako će Kluni po epizodi serije dobiti najmanje milion dolara.