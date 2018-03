Ko će biti djevojka Breda Pita sljedeće godine?

Glumica Tifani Hadiš biće nova djevojka zavodnika Breda Pita - ako oboje budu slobodni u 2019. godini. Takav dogovor napravili su nedavno kada su naletjeli jedno na drugo u liftu, a njenom šarmu Pit nije mogao da odoli.

"Upravo sam upoznala Breda u liftu. Rekao mi je da ako oboje budemo sami sljedeće godine, počećemo da se zabavljamo. A znate šta to tačno znači. Doduše on ima šestoro djece, ne znam kako ću se snaći kad postanem maćeha tolikim mališanima", rekla je zvijezda filma "The Girls Trip" za "Mirror".

Keli je rekla i da nema logično objašnjenje zašto ovaj par čeka buduće vrijeme.

"Samo je tako rekao, a ja nisam postavljala dodatna pitanja. Vjerovatno mu se osladio momački život, pa želi da sačeka još malo dok se ponovo ne posveti samo jednoj ženi".