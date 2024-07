Ko je Aleksandar Rašić kojem je oluja odnijela 700.000 evra

Bivši košarkaš Aleksandar Rašić nakon briljantne sportske karijere odlučio je da se posveti poljoprivredi, a velika oluja koja je nedavno zahvatila Srbiju potpuno je uništila cijeli rod i napravila štetu od 700.000 evra.

Naime, ono što malo ko zna jeste da je njegova bivša žena pjevačica Katarina Sotirović, koja je stekla popularnost kao članica "Koktel benda", ali se u jeku slave povukla iz javnosti i posvetila porodici. Aleksandar Rašić se od Katarine razveo nakon 14 godina braka, a ona je na ovu temu jednom prilikom otvorila dušu i otkrila koliko joj je krah teško pao.

Kako je istakla u emisiji "Ordinacija" na RTS-u, njih dvoje su se dva puta razvodili, a nakon drugog pokušaja da svoj brak spasu, Katarina je definitivno odlučila da stavi tačku na taj odnos.

“Jako brzo smo ušli i u vezu i u brak. Tek posle kada su se glave ohladile shvatili smo koliko smo različiti. Tek kada je krenuo pravi život da se ne slažemo. On je igrao košarku i nikada nije bio tu, to nije bilo pravo stanje stvari”, kaže Katarina Sotirović.

“Sale nikada nije hteo da ide na terapije, ja sam išla sama sigurno godinu dana. Išla sam jer sam došla do momenta da li je moja želja da se razvedem realna. Da li je ispravno to što osećam. Pre toga ja nisam bila u braku, nisam imala to kao iskustvo. Ja nisam tamo sedela i ogovarala njega... Samo je bilo razvedi se... Pomogla mi je da shvatim da se ništa loše neće desiti kada se razvedem”, ispričala je Katarina.

“Iako ne živimo zajedno tri godine, ja vučem ozbiljne posledice. Nemam vere u sebe. Kada izađem na binu ja sam druga osoba. Potpuni kolaps nastaje kada dođem kući i treba da budem sa nekim novim. Svašta se skupi i ne mogu da se opustim. To nervira tu drugu stranu i bude problema. Tek pre četiri meseca, nakon tri godine razvoda imam vezu. Trebalo mi je dosta vremena i mnogo je važno da druga osoba ima mnogo razumevanja za nas koji izađemo iz braka”, rekla je Katarina nedavno.

Katarina je prelomila da će se razvesti, kada je njen bivši suprug odbio da ide na malo porodično putovanje.

“Spakovala sam decu i samo uputila na Zlatibor. Taj vikend sam provela sa decom, došla u ponedeljak kući. Decu smo stavili da spavaju i on meni kaže da li hoćeš da gledamo neki film. I ja kažem ovo ne može ovako. Nije bilo suza. Ali posle toga je bila reka suza. Samo je bila žal za neuspehom i krahom”, ispričala je popularna pjevačica za "RTS".

Podsjetimo, u razgovoru za "Blic", Aleksandar je otkrio da je pune četiri godine ulagao u voćnjak koji je sada potpuno sravnjen.

“U pitanju je stopostotna šteta. Štapovi su popucali, zajedno sa mrežama pali na biljke. Sada čekamo procene veštaka, procenitelja štete, ali po razgovoru sa njima moj zaključak je da je novčana šteta sigurno 600.000 do 700.000 evra”, rekao je Aleksandar, a prenosi Sportal.

