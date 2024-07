Ko je Dragomir Despić Desingerica?

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica postao je poznat javnosti po skandaloznim tekstovima, bahatom ponašanju u javnosti i na nastupima.

On je prethodnih dana dospio u žižu interesovanja kada je jednoj djevojci iz publike pljunuo u usta. Iako je više puta šokirao ponašanjem na nastupima, ovog puta je prevazišao samog sebe.

Od samog početka karijere, Desingerica je privlačio pažnju tako što je svoju publiku udarao patikom, palio motorne testere i polivao. Ipak, o njegovom privatnom životu se ne zna mnogo.

Poznato je da ima 30 godina, da se kao mali bavio košarkom i da u svom vlasništvu posjeduje salon za tetoviranje, otac je jedne dejvojčice, a jednom priliko šokirao je i izjavom o ženama.

"Ono, pranje sudova, presvlačenje deteta, to sve žena radi, brate. normalno, žensko je, je**m mu mater, ne mogu ja da čistim bebu i ta sr**a. Ja sam tu da je volim. Ne mogu. Ja sam tu da volim i da, bajo njoj priuštim sve što treba da ima i više od toga, ako treba. I da je vaspitaš ako treba, normalno", rekao je on u jednoj emisiji.

On je nedavno sa svojom suprugom Nevenom doživio i saobraćajnu nesreću.

"Odjednom je samo nestao put. Mislili smo da sigurno ginemo. I supruga i ja smo bili svesni da nema nazad. Da sam vozio sporije sigurno bismo poginuli jer bi se auto isprevrtao. A ovako smo bukvalno preleteli i sleteli u kanal i upali u blato. Da se nisam vezao završilo bi se kobno. Nevena (prim. aut. supruga) je ostala bez svesti, auto se ceo pušio, nismo znali da li će eksplodirati. Ni sam ne znam kako smo izašli. Policija je bila u šoku što smo preživeli. Pukla mi je grudna kost ali to tada nisam osetio, tek nakon par dana", rekao je reper tada za Espreso.

I dok je omladina oduševljena njegovim pjesmama i radom, većina kolega, ali i starija populacija, nema lijepo mišljenje o njemu, a ekipa domaćih medija jednom prilikom je posjetila njegov kraj, prenosi Kurir.

"Ono je dno. Ono ludilo njegovo ono je strašno. Nego je video kako može da se zaradi pa raspalio. Glupira se i nismo ponosni na njega. Šta dečko radi i čime se bavi ono je jezivo. Znam njegovog oca, verujte mi ni on čovek ne zna šta ga je snašlo. Bio je ovde u osnovnoj i bio je dobro dete stvarno. Sportski tip, vredan, pametan", rekao je profesor fizičkog vaspitanja, a onda je u međuvremenu naišao i domar škole koji nije znao ko je kontroverzni reper.

"Ti nisi video šta on radi. Ima neko ludilo. Ti ne znaš, ali sad da pitamo naše đake, svi znaju ko je on".

Slično mišljenje dijeli i njegova komšinica, koja Dragomira ne poznaje lično, ali je kroz druženje sa roditeljima dece koja žive u naselju saznala za skandale repera:

"Znam ko je, nažalost. To je oličenje našeg društva i pokazatelj dokle smo stigli kao društvo. Nadam se da njegovo glupiranje neće biti još dugo aktuelno, brinem se da bi jednog dana moje dete moglo biti jedno od onih koji uživaju dok ih takav čovek lupa patikom po glavi. Baš sam onaj dan pričala sa komšinicom o njemu, pa mi je ona otkrila da nam je komšija, nisam ni znala. Ona je šokirana, jer je njen sin došao iz parka i sa velikim uzbuđenjem pričao i pokazivao šta on radi. Oni se sada svi po kraju zovu "bajo", to su deca koja imaju 12, 13 godina".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.