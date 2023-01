Ko je nova žena Kanje Vesta?

Reper, Kanje Vest šokirao je obožavaoce u četvrtak kada su se pojavili izvještaji da je oženio dizajnerku Yeezy-ja, Bianku Censori, dva mjeseca nakon razvoda od bivše supruge Kim Kardashian.

Priča se da je reper (45) održao privatnu ceremoniju s Biankom i da je par primijećen kako nose vjenčano prstenje.

Vestovi fanovi bili su zapanjeni viješću, a mnogi su se počešali po glavi o tome ko je Bianka, koja je prethodno bila podalje od svjetla pažnje uprkos njenim poznatim vezama.

Ovdje ćemo pogledati sve što do sada znamo o Kanjeovoj novoj ženi - koja nevjerovatno sliči njegovoj bivšoj ženi Kim.

Bianka se pridružila Yeezy timu u novembru 2020. godine i na svojoj Linkedin stranici navodi se kao voditeljka arhitekture za brend.

Kanye West has reportedly married Yeezy architect Bianca Censori. This comes only 2 months after his divorce with Kim Kardashian‼️ pic.twitter.com/shsevTFwBf