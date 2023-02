Ko je ukrao srce italijanskog zavodnika?

Italijanski glumac Mikele Morone postao je miljenik žena nakon filma "365 dana". Međutim, samo je jednoj osobi poklonio svoje srce.

Italijanski glumac Mikele Morone (32) postao je planetarno popularan zahvaljujući ulozi u filmu "365 dana" koja ga je vinula u vrh svjetske popularnosti i učinila miljenikom žena.

Iako je njegov lik u filmu negativac, to ga nije spriječilo da bukvalno preko noći osvoji srca ženske publike, a razlog je njegov atraktivni izgled zahvaljujući kojem su ga nazivali naslednikom Breda Pita.

Pre nego što je postao popularan, glumac je bio u braku sa libanskom dizajnerkom Rubom Sadeh od 2014. do 2018. godine sa kojom ima dvojicu sinova, prenosi Glossy.

I dok se šuškalo ko je njegovo srce osvojio i da li ima djevojku, prije dvije godine je jednom fotografijom pokrenuo razne glasine kada je podijelio fotografiju sa kolegom Simeonom Susinom, koji u nastavku "365 dana" igra pomenutog gangstera Nača.

Ispod fotografije, napisao je da je lažov, pa su to mnogi protumačili da se "autovao" odnosno konačno priznao da je gej.

"Jutros kad sam se probudio, pozvao me je moj tim i rekli su mi da ima mnogo članaka o tome da sam "izašao iz ormana", zbog fotografije koju sam snimio sa Simoneom. On je postao moj dobar prijatelj, mi smo kao braća, zajedno snimamo film. Ali, ljudi, to je samo slika, ništa više. I, usput, ja strastveno podržavam LGBT zajednicu, ali ovde je riječ o najobičnijoj fotografiji. Nisam se deklarisao kao gej. Priča se i o opisu Ja sam lažov, ali glumac je lažov", izjavio je tada glumac.

Od tada se glumac nije mnogo pojavljivao u javnosti, a sada je izgleda konačno jasno ko je "zarobio" njegovo srce.

U pitanju je mlada Moara Sorio (20), porijeklom iz Ciriha, koja radi kao finansijski savetnik.

Kako strani mediji prenose, par se upoznao u novembru prošle godine, kada je Moara bila u vezi sa drugim muškarcem.

Ipak, očigledno je da nije odolila atraktivnom Italijanu, pa su već u u decembru viđeni zajedno na božićnom marketu u Cirihu.

"Moja ljubav, "Moja zauvek", stoji u opisu snimaka koje je glumac podijelio na Instagramu.