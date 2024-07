Ko su djeca Vlade Divca? (FOTO)

Proslavljeni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana Divac ponosni su roditelji troje djece - Petre, Matije i Luke.

Osim Petre, njegova djeca se uglavnom ne eksponiraju javno, ali bilo je i problematičnih perioda zbog kojih su njihova imena punila novinske stupce.

Petra Divac živi na relaciji Srbija-Amerika, a na atraktivnom izgledu pozavidjele bi joj mnoge pripadnice ljepšeg pola.

Ana i Petra Divac su nedavno gostovale u jednoj emisiji na RTS, a tom prilikom je prikazana i prva fotografija koja je nastala kada je Petra stigla u njihov dom.

"Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije", navela je Ana tada.

Mlađi sin hapšen

Matija Divac, mlađi sin košarkaša Vlada Divca uhapšen je 2016. zbog optužbe da je vozio u alkoholisanom stanju, javili su tada američki mediji.

Policijska patrola na autoputu u američkoj državi Kalifornija zaustavila je Matiju, prilikom čega je utvrđeno da je mladić vozio pod dejstvom alkohola, nakon čega je priveden. Matija je morao da provede noć u pritvoru, navela je lokalna mreža CBS.

Kada je zaustavljen, Matija je vozio automobil “Tesla” koji ide na električni pogon.

"Tačno je da je moj sin uhapšen zato što je imao veću količinu alkohola u krvi nego što je dozvoljeno. Vraćao se s neke žurke s drugarima i popio je više nego što je smeo. Policija ga je privela i tamo je zadržan dok se nije otreznio. To bi trebalo da mu bude za nauk, da takve stvari ne radi u budućnosti, ali, s druge strane, on je u takvim godinama, svi smo mi to prošli", rekla je tada Snežana Divac tada za medije i objasnila:

"Sledi mu oduzimanje dozvole na 30 dana i dva dana društveno korisnog rada. Verovatno će čistiti ulice ili tako nešto. Nama kao roditeljima to nije nimalo prijatno, ali on je već punoletan i nećemo ga i mi sada kažnjavati. U zatvoru je mogao da vidi sve profile ljudi, i to je za njega novo životno iskustvo. Vidim da je i njemu krivo, ali na greškama se uči".

Najstariji sin se ne pojavljuje u javnosti

Luka Divac je najstariji sin Snežane i Vlade Divca i o njegovom životu se najmanje zna. On je okrenut umjetnosti i bavi se režijom.

Njegov kratki film “Boys and Girls“ dva puta je nagrađivan.

Luka je, kako se navodi na sajtu “Filmfreeway“ oduvijek volio film, još od kako je prvi put gledao Spilbergov “Park iz doba Jure“, prenosi Kurir.

