Kokić: Teško je jer ne radim posao koji volim, za novac ćemo se snaći

Situacija sa korona virusom promijenila je brojne djelatnosti, a estradni umjetnici su, čini se, najviše pogođeni jer su zbog ograničenja broja ljudi na okupljanjima i sami nastupi prorijeđeni.

Popularna pjevačica Ana Kokić od marta je samo nekoliko puta nastupala i ne skriva koliko joj nedostaje posao.

"Od marta sam imala par nastupa, ali Bože moj, tako je kako je. Zdravlje je prvenstveno na prvom mestu. Takva je situacija. Moramo ostati hrabri i jaki u glavi. Nije mi sad kao toliko teško zbog finansija nego što ne radim posao koji volim i radim 20 godina. Nedostaje mi svirka, bend, publika… Za novac ćemo se snaći, hvala Bogu da imamo porodicu, prijatelje pa jedni drugima pomažemo. Sreća, pa ćerke nisu zahtevne. Zaista su dobre devojčice i sve razumeju. Lepo smo ih vaspitali i nemamo problem sa njima", rekla je pevačica u razgovoru za portal Nova.rs.

Dodala je da joj nije bilo svejedno zbog ove nesigurnosti.

"Imala sam period kada sam bila, da ne kažem u depreseliji, ali nije mi bilo svejedno jer je sve nesigurno mesecima. Ne možemo ni da se organizujemo, niti da planiramo neke stvari. Treba lepo da znamo i onda da napravimo plan, čekaj: 'Živećemo tako i tako. Živećemo od toliko do toliko'. Ovako je sve neizvesno, a to me je najviše uzdrmalo", rekla je pjevačica i dodala da na sve moguće načine pokušava da ostane pozitivna.