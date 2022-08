Koliko Kim Kardašijan zarađuje od objava na društvenim mrežama

Kim Kardašijan je vjerovatno najpoznatija svjetska influenserka, a taj status joj je donio i popriličnu zaradu.

S više od 329 miliona sljedbenika samo na Instagramu, Kim je jedna od najpraćenijih osoba na ovoj društvenoj mreži, a s obzirom na to da joj je ime stalno na naslovnicama svjetskih medija, nije vjerovatno da će uskoro izgubiti ovu ogromnu popularnost.

Prema procjeni Influenser Marketing Huba, Kim je u 2022. godini zaradila ​​između 620 hiljada i milion američkih dolara po objavi na Instagramu. Kim je 2020. godine otkrila koliko je njezina prisutnost na Instagramu unosna, rekavši da je više novca zaradila od objava na ovoj društvenoj mreži nego prethodnim ugovorom za Keeping up with Kardashians.

Kim se smatra jednom od najuticajnijih i nadaleko poznatih figura u trenutnoj pop-kulturi, a prezime Kardašhian prvi je put postalo poznato preko njezinog oca Roba, koji je branio O.J.-a Simpsona u vrlo kontroverznom suđenju za ubistvo 1995. godine.

Proslavila se rijalitijem

Međutim, pravi katalizator njezine slave, a samim time i događaj koji je Kardašijanove bacio u mainstream, bilo je curenje Kimine zloglasnog seks-snimka s pjevačem Rej Džijem. Osam mjeseci nakon toga porodica je odlučila iskoristiti svoju izloženost javnosti i tako je objavljena prva epizoda rijaliti šoa Keeping Up with Kardashians.

Kada su društveni mediji počeli vrtoglavo rasti, Kim i njezine sestre iskoristile su to kao priliku za povećanje svog uticaja izvan samog rijalitija. Kim je iskoristila društvene medije kako bi se stvorila i etablirala kao robna marka, a ne samo kao slavna osoba. Takođe je koristila društvene mreže kao alat za rast svojih robnih marki Skims i SKYNN by Kim.

"Shvatila sam da bi to mogla biti najčudesnija besplatna fokus grupa. Ako nisam mogla shvatiti koji proizvod želim lansirati ili sam trebala konkretan savjet, mogla sam odmah dobiti odgovor, i to jako precizan. Pa sam počela koristiti Instagram za to", rekla je Kim u intervjuu za Sports Illustrated.

(Index)