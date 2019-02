Koliko je zapravo bogata Kim Kardašijan

​Od rođenja njenog trećeg djeteta, Čikago Vest, do uspona njene Beauty imperije, ova zvijezda po svemu sudeći nema namjeru da uspori. Početkom godine, ona se našla na naslovnoj strani magazina Forbs, gdje je govorila o svojim brojnim poslovnim poduhvatima.

KKW Beauty, njena beauty imperija, zaradila je 100 miliona dolara od prodaje tokom prošle godine, a Kim je jedini vlasnik. Njena mobilna aplikacija, Kim Kardashian: Hollywood, zaradila je 45 miliona dolara prošle godine, a prema nekim izvorima, Kim je zaradila oko dvadeset miliona dolara za pojavljivanje u reality programu Keeping up With the Kardashians.

Pored toga, ona ima reklamne ugovore, kampanje i brojne druge projekte.

Kao što možda već znate, početkom prošle godine, Kim je odbila milion dolara za jednu Instagram objavu, prodala je i kupila brojna imanja, a od prodaje svoje vile na Bel Eru, zaradila je skoro devet miliona dolara.

Kada sve to saberemo, oduzmemo, pomnožimo i podijelimo, dolazimo do cifre od 350 miliona dolara. Njen suprug, Kanje Vest, zaradio je oko 160 miliona dolara, što znači da su kao par vrijedni 510 miliona dolara.