Komšije otkrile kakav odnos imaju sa Slobom Radanovićem

Pjevač Sloba Radanović živi pravu porodičnu bajku u mirnoj kraju u Beogradu. Ekipa Kurira je posjetila Višnjičku Banju, gdje u kući do pola miliona evra živi pjevač sa surpugom Jelenom i sinom Damjanom.

Komšije porodice Radanović otkrile su kako izgleda njihov život van očiju javnosti.

Prvi glas je dao drugar pjevača, koji je zadužen za renoviranje skupocjene vile:

"Nisam njegov komšija, ali jesam prijatelj. Mogu da kažem dosta toga, recimo on je i te kako prizeman, pošten i skroman čovek u privatnom životu. Veliki je humanitarac, a najlepše od svega je što se on ne hvali za to, a lično znam koliko je pomagao. Ogroman humanitarac i divan čovek. Malo se raznežio otkad je postao otac, više je osećajan za neke stvari. Uživam da ga gledam dok mu je sin u naručju", kaže on.

Potom je i poštar govorio da je uvijek ljubazno dočekan, a gotovo svi iz obližnih radnji rekli su da je to jedna divna porodica koja je i te kako pristojna.